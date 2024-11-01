Мишустин назначил Романа Маршавина заместителем министра энергетики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность заместителя главы Минэнерго РФ Романа Маршавина. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Распоряжением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Роман Маршавин назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации», — сказано в публикации ведомства.

На своём посту Маршавин будет отвечать за координацию деятельности Минэнерго в вопросах международного сотрудничества в топливно-энергетической сфере, а также выполнять ряд других обязанностей. До работы в министерстве Маршавин был исполнительным директором от РФ во Всемирном банке.