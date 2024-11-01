Мишустин назначил Романа Маршавина заместителем министра энергетики России
Замглавы Минэнерго РФ Роман Маршавин. Обложка © Telegram / Минэнерго России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность заместителя главы Минэнерго РФ Романа Маршавина. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Распоряжением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Роман Маршавин назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации», — сказано в публикации ведомства.
На своём посту Маршавин будет отвечать за координацию деятельности Минэнерго в вопросах международного сотрудничества в топливно-энергетической сфере, а также выполнять ряд других обязанностей. До работы в министерстве Маршавин был исполнительным директором от РФ во Всемирном банке.
Напомним, предшественник Маршавина на должности замглавы Министерства энергетики Сергей Мочальников стал фигурантом по уголовному делу предыдущего функционера ведомства — Анатолия Яновского. МВД обвинило Мочальникова в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб от его действий оценивают в 500 миллионов рублей, а косвенный вред составляет более 12 миллиардов.