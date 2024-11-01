Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 14:18

Мишустин назначил Романа Маршавина заместителем министра энергетики России

Замглавы Минэнерго РФ Роман Маршавин. Обложка © Telegram / Минэнерго России

Замглавы Минэнерго РФ Роман Маршавин. Обложка © Telegram / Минэнерго России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность заместителя главы Минэнерго РФ Романа Маршавина. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Распоряжением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Роман Маршавин назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации», — сказано в публикации ведомства.

На своём посту Маршавин будет отвечать за координацию деятельности Минэнерго в вопросах международного сотрудничества в топливно-энергетической сфере, а также выполнять ряд других обязанностей. До работы в министерстве Маршавин был исполнительным директором от РФ во Всемирном банке.

Дворянский особняк и пентхаус. Как живёт задержанный экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский
Дворянский особняк и пентхаус. Как живёт задержанный экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский

Напомним, предшественник Маршавина на должности замглавы Министерства энергетики Сергей Мочальников стал фигурантом по уголовному делу предыдущего функционера ведомства — Анатолия Яновского. МВД обвинило Мочальникова в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб от его действий оценивают в 500 миллионов рублей, а косвенный вред составляет более 12 миллиардов.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Минэнерго РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar