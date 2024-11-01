Более 1,5 тысячи колдунов и 5 тысяч фанатичных мулл попали под облаву

В Таджикистане силовики задержали больше тысячи человек, занимавшихся гаданием и колдовством, а также 5 тысяч мулл, не имевших религиозного образования. Об этом сообщил президент республики Эмомали Рахмон во время открытия Государственного учреждения по подготовке высококвалифицированных военных кадров в Душанбе.

«После поручения главы государства и в результате мер, принятых органами внутренних дел, в стране было задержано 1,5 тысячи человек, занимавшихся колдовством и гаданием, и более 5 тысяч полуграмотных мулл — за фанатизм, [они] поставлены на учёт в органы внутренних дел», — рассказал глава государства.

Рахмон не первый раз выступает против оккультных наук и религиозного фанатизма. По его словам, нельзя отказываться от знаний и подменять их только верой в Аллаха. Также в Таджкистане давно запрещены изготовление амулетов, знахарство и гадания. Виновным грозит арест до 15 суток.