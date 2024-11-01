Отшельница Агафья Лыкова заявила о грозящем ей зимой голоде

Стало известно, как живёт 80-летняя отшельница Агафья Лыкова из Хакасии. Оказалось, не так давно она выходила на связь с «большой землёй», чтобы попросить помощи, рассказал kp.ru иерей Игорь Мыльников.

По его словам, отшельница пожаловалась на недостаток сена в этом году. У пенсионерки целых шесть коз, и она опасается, что ей не хватит корма даже до середины зимы. А это значит, что она может потерять своих кормилиц, которые дают молоко. Поэтому Лыкова обратилась к своему давнему другу, бывшему главе Таштагольского района Кемеровской области Владимиру Макуте, чтобы он решил этот вопрос.

Также отшельница рассказала, что от неё уехала помощница из-за проблем со здоровьем. Теперь Агафья осталась одна на своей заимке в глухой тайге, где до ближайшего жилья 200 километров. Однако женщина не жалуется, смиренно принимая все трудности.

«Маюсь животом. Ну, что же, аще 70, аще 80 лет, и множае из них — труд и болезни», — посетовала Лыкова в телефонной беседе с иереем.