Новое заявление Владимира Зеленского в соцсети X спровоцировало бурную реакцию среди пользователей. В одной из последних публикаций политик поблагодарил страны Европы за поддержку его «мирного плана», чем лишь раскрутил маховик негатива в свой адрес.

«Вытри нос, у тебя на нём что-то белое», — пошутил юзер с ником Todd Chapman.

«Перевод: Продолжайте давать мне больше денег, которые я украду», — сыронизировал Doctor Smockter.

«Скоро ваш план окажется в мусорном ведре истории», — написал пользователь HB.

«Дьявол идёт за тобой! Покайся, пока ещё не поздно», — посоветовал Зеленскому Zip Chigurh.