«Дьявол идёт за тобой»: Зеленского призвали покаяться перед Страшным судом
Пользователи соцсети X раскритиковали Зеленского и его «план победы»
Новое заявление Владимира Зеленского в соцсети X спровоцировало бурную реакцию среди пользователей. В одной из последних публикаций политик поблагодарил страны Европы за поддержку его «мирного плана», чем лишь раскрутил маховик негатива в свой адрес.
«Вытри нос, у тебя на нём что-то белое», — пошутил юзер с ником Todd Chapman.
«Перевод: Продолжайте давать мне больше денег, которые я украду», — сыронизировал Doctor Smockter.
«Скоро ваш план окажется в мусорном ведре истории», — написал пользователь HB.
«Дьявол идёт за тобой! Покайся, пока ещё не поздно», — посоветовал Зеленскому Zip Chigurh.
Напомним, что на этой неделе Зеленский посетил Исландию, где состоялся саммит Северного совета. Там политик искал ресурсы, чтобы заменить ими американскую помощь. США всё ещё остаются главным донором, но после выборов всё может измениться.
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