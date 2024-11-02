Карен Хачанов пятый раз вышел в полуфинал теннисного турнира «Мастерс»

Россиянин Карен Хачанов нанёс поражение болгару Григору Дмитрову в четвертьфинале теннисного турнира «Мастерс» в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу 21-й ракетки мира.

За час и десять минут Хачанов оформил шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и отметился четырьмя брейками. Его соперник с девятой строчки мирового рейтинга отметился четырьмя двойными подачами и допустил две ошибки.