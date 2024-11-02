Карен Хачанов пятый раз вышел в полуфинал теннисного турнира «Мастерс»
Карен Хачанов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / karenkhachanov
Россиянин Карен Хачанов нанёс поражение болгару Григору Дмитрову в четвертьфинале теннисного турнира «Мастерс» в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу 21-й ракетки мира.
За час и десять минут Хачанов оформил шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и отметился четырьмя брейками. Его соперник с девятой строчки мирового рейтинга отметился четырьмя двойными подачами и допустил две ошибки.
Для россиянина эта пятый в карьере выход в полуфинал «Мастерса». Кроме того, успех позволит ему вернуться в топ-20 мирового рейтинга. За выход в финал Хачанов поборется с французом Уго Умбером.
Напомним, что 20 октября Хачанов стал победителем турнира АТР в Алма-Ате. А уже спустя неделю он уверенно вырвался в финал АТР-500 в Вене, где потерпел поражение от американца Джека Дрейпера.