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1 ноября, 22:42

Карен Хачанов пятый раз вышел в полуфинал теннисного турнира «Мастерс»

Карен Хачанов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / karenkhachanov

Карен Хачанов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / karenkhachanov

Россиянин Карен Хачанов нанёс поражение болгару Григору Дмитрову в четвертьфинале теннисного турнира «Мастерс» в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу 21-й ракетки мира.

За час и десять минут Хачанов оформил шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и отметился четырьмя брейками. Его соперник с девятой строчки мирового рейтинга отметился четырьмя двойными подачами и допустил две ошибки.

Для россиянина эта пятый в карьере выход в полуфинал «Мастерса». Кроме того, успех позволит ему вернуться в топ-20 мирового рейтинга. За выход в финал Хачанов поборется с французом Уго Умбером.

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Напомним, что 20 октября Хачанов стал победителем турнира АТР в Алма-Ате. А уже спустя неделю он уверенно вырвался в финал АТР-500 в Вене, где потерпел поражение от американца Джека Дрейпера.

Илья Пушкарев
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