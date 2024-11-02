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2 ноября, 04:39

Капризову покорился уникальный рекорд в НХЛ

Кирилл Капризов оформил дубль в ворота «Тампы» и установил рекорд в НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kirillkaprizov

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kirillkaprizov

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов принёс победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Россиянин оформил дубль за считанные минуты до конца игры и сделал голевую передачу, став первой звездой встречи.

Ещё по одному голу «Миннесоте» принесли Йоэль Эрикссон Эк, Брок Фэйбер и Мэтт Болди. У «Тампы» точными бросками отличились Ник Пол, Брейден Пойнт и Джейк Гюнцель. Матч завершился со счётом 5:3.

Гол «Тампе» в исполнении Капризова. Видео © X / Minnesota Wild

Игра с «Тампой» оказалась для Капризова 35-й, в которой он набрал минимум три очка. По этому показателю россиянин стал клубным рекордсменом, побив достижение финна Микко Койвы.

Мичков и Капризов поучаствовали в голевой перестрелке «Филадельфии» и «Миннесоты»
Мичков и Капризов поучаствовали в голевой перестрелке «Филадельфии» и «Миннесоты»

Ранее Национальная хоккейная лига внесла Капризова в тройку лучших игроков НХЛ по итогам октября. Строчкой выше оказался нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, а возглавил рейтинг защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар.

Илья Пушкарев
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