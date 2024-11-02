Капризову покорился уникальный рекорд в НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов принёс победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Россиянин оформил дубль за считанные минуты до конца игры и сделал голевую передачу, став первой звездой встречи.

Ещё по одному голу «Миннесоте» принесли Йоэль Эрикссон Эк, Брок Фэйбер и Мэтт Болди. У «Тампы» точными бросками отличились Ник Пол, Брейден Пойнт и Джейк Гюнцель. Матч завершился со счётом 5:3.

Гол «Тампе» в исполнении Капризова. Видео © X / Minnesota Wild