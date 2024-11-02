Капризов вошёл в тройку лучших игроков НХЛ по итогам октября

Национальная хоккейная лига назвала тройку лучших игроков по итогам октября. В неё вошёл российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

В октябре 27-летний россиянин отыграл в девяти матчах, в которых забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач. На данный момент Капризов набирает очки в шести играх подряд.

Второй звездой месяца стал форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, на счету которого девять голов и восемь передач в 10 играх.

Первое место досталось защитнику «Колорадо Эвеланш» Кейлу Макару, который набрал 19 очков (4+15) в 11 матчах. Он стал вторым защитником в истории НХЛ после Бобби Орра с серией из 11 результативных игр со старта сезона.