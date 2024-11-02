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1 ноября, 21:02

Капризов вошёл в тройку лучших игроков НХЛ по итогам октября

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Обложка © X / Minnesota Wild

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Обложка © X / Minnesota Wild

Национальная хоккейная лига назвала тройку лучших игроков по итогам октября. В неё вошёл российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

В октябре 27-летний россиянин отыграл в девяти матчах, в которых забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач. На данный момент Капризов набирает очки в шести играх подряд.

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Второй звездой месяца стал форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, на счету которого девять голов и восемь передач в 10 играх.

Первое место досталось защитнику «Колорадо Эвеланш» Кейлу Макару, который набрал 19 очков (4+15) в 11 матчах. Он стал вторым защитником в истории НХЛ после Бобби Орра с серией из 11 результативных игр со старта сезона.

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В Континентальной хоккейной лиге в октябре нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв побил рекорд Сергея Мозякина и стал самым результативным игроком за всю историю КХЛ. Теперь на счету 37-летнего спортсмена 929 (291+638) очков.

Артур Лапсаков
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