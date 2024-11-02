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Регион
2 ноября, 04:51

В Москве 1 ноября выпало рекордное количество осадков — 55% от месячной нормы

Тишковец: В Москве 1 ноября выпало 55% от месячной нормы осадков

В первый день ноября в Москве выпало аномальное количество осадков, составившее около 55% от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

Он отметил, что за последние сутки в Центральной России было зарегистрировано рекордное количество осадков для начала ноября за всю историю регулярных метеорологических наблюдений. Так, на метеостанции ВДНХ в Москве выпало 18 мм, в центре столицы на Балчуге – 23 мм, а в Бутово – 29 мм.

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Согласно информации метеорологов, больше всего осадков выпало в Новгородской области, где на метеостанции Холм зафиксировано 45 мм, что близко к месячной норме для региона (от 51 мм до 63 мм).

Тишковец добавил, что в ближайшие часы дожди могут перейти в мокрый снег, но впоследствии интенсивность осадков начнёт снижаться.

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Ранее метеоролог заявил, что в первых числах ноября похолодает, ожидается усиление ветра до 20 м/с, но это будет кратковременно. Затем столбики термометров вновь повысятся до +9 градусов.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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