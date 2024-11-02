ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Калужской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата над Жуковским районом Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале

Он отметил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные группы.