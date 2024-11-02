Командиры бросили умирать раненых солдат ВСУ, но их вытащили из лап смерти русские «ангелы»
Российские солдаты спасли раненых бойцов ВСУ, которых бросило командование
Российские солдаты пришли на помощь раненым бойцам ВСУ, которых сослуживцы бросили гнить в сырой земле. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал бывший офицер украинской полиции, а ныне пленный Роберт Погорелов.
Роберт попал на фронт после одной из волн киевской «могилизации». Его назначили главой эвакуационного отряда. После начала наступления российских солдат на их позиции, он принялся выносить с поля боя потрёпанных сослуживцев.
«Мы выносили уже на точку эвакуации. Я выходил на Халка, это командир роты Халько Юрий Владимирович. Мне бы хотелось ему в глаза посмотреть… Мы выносили очень много ребят, я запрашивал неоднократно [эвакуацию], а он [командир роты] просто отключился», — вспоминает украинец.
Он отметил, что бойцы 37-й и 40-й бригад российских ВС спасли украинским солдатам жизнь, оказав им неотложную медицинскую помощь.
«Не было воды, он отдал свою флягу. Боец отдал мне её, я говорю: «Так тебе нужнее». Он говорит: «Перестань, я вижу, что иначе не дойдешь», — рассказал пленный.
Ранее пленный украинский военнослужащий сообщил, что на девятый день пребывания на позициях под Харьковом в небе появился российский дрон, сбросивший сверху кипу листовок с призывом сдаться и контактами. Украинцы решили сложить оружие, но во время отхода на них сверху посыпались гранаты БПЛА ВСУ. При таких раскладах неудивительно, что солдаты Украины всё чаще раздумывают над тем, чтобы повернуть оружие на Киев.
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