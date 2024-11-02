Российские солдаты пришли на помощь раненым бойцам ВСУ, которых сослуживцы бросили гнить в сырой земле. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал бывший офицер украинской полиции, а ныне пленный Роберт Погорелов.

Роберт попал на фронт после одной из волн киевской «могилизации». Его назначили главой эвакуационного отряда. После начала наступления российских солдат на их позиции, он принялся выносить с поля боя потрёпанных сослуживцев.

«Мы выносили уже на точку эвакуации. Я выходил на Халка, это командир роты Халько Юрий Владимирович. Мне бы хотелось ему в глаза посмотреть… Мы выносили очень много ребят, я запрашивал неоднократно [эвакуацию], а он [командир роты] просто отключился», — вспоминает украинец.

Он отметил, что бойцы 37-й и 40-й бригад российских ВС спасли украинским солдатам жизнь, оказав им неотложную медицинскую помощь.

«Не было воды, он отдал свою флягу. Боец отдал мне её, я говорю: «Так тебе нужнее». Он говорит: «Перестань, я вижу, что иначе не дойдешь», — рассказал пленный.