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Регион
2 ноября, 10:42

Украина утверждает, что в 2025 году начнёт выпускать дальнобойные ракеты

Глава предприятия ОПК Украины Петров: Скоро начнём выпускать дальнобойные ракеты

Украина намерена начать производство собственных баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года. По крайней мере, об это сообщил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью изданию «Обозреватель».

«Я уверен, что к середине 2025 года мы сможем представить свои ракеты, как крылатые, так и баллистические. Я уже видел результаты лётных испытаний, и они обнадёживают», — утверждает Петров.

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Напомним, что в конце августа Владимир Зеленский сообщил, что первая баллистическая ракета украинского производства успешно прошла испытания, однако не уточнил, к какому классу дальности она принадлежит. Позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк добавил, что дальность полёта новой украинской баллистической ракеты составляет от 600 до 700 километров.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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