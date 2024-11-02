Украина утверждает, что в 2025 году начнёт выпускать дальнобойные ракеты

Украина намерена начать производство собственных баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года. По крайней мере, об это сообщил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью изданию «Обозреватель».

«Я уверен, что к середине 2025 года мы сможем представить свои ракеты, как крылатые, так и баллистические. Я уже видел результаты лётных испытаний, и они обнадёживают», — утверждает Петров.