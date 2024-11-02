Украина утверждает, что в 2025 году начнёт выпускать дальнобойные ракеты
Глава предприятия ОПК Украины Петров: Скоро начнём выпускать дальнобойные ракеты
Украина намерена начать производство собственных баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года. По крайней мере, об это сообщил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью изданию «Обозреватель».
«Я уверен, что к середине 2025 года мы сможем представить свои ракеты, как крылатые, так и баллистические. Я уже видел результаты лётных испытаний, и они обнадёживают», — утверждает Петров.
Напомним, что в конце августа Владимир Зеленский сообщил, что первая баллистическая ракета украинского производства успешно прошла испытания, однако не уточнил, к какому классу дальности она принадлежит. Позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк добавил, что дальность полёта новой украинской баллистической ракеты составляет от 600 до 700 километров.
Kandinsky 3.1 / Life.ru