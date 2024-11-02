«Будто бабуля и внук»: Ералаш рассказал, как Лидия Ильина поддерживала его на съёмках

Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в нашумевшем сериале «Слово пацана», выразил соболезнования семье актрисы Лидии Ильиной. Он заявил SHOT, что на съёмках действительно чувствовал, что она его «бабуля».

«Лидия была прекрасным человеком. Она всегда находила общий язык со всеми, и всегда с очень тёплой атмосферой рассказывала мне различные истории. У нас даже есть общее фото, где мы и правда похожи, будто бабуля и внук. Я думаю, что всего лишь по глазам и улыбке Лидии можно было понять, насколько она добрый человек», — рассказал он.

Лидия Ильина и Ярослав Могильников. Обложка © SHOT

Актёр рассказал историю о том, как однажды во время съёмок одной из совместных сцен начал волноваться, сам не зная почему. В этот момент к нему подошла Ильина, и у них завязался разговор, продолжавшийся около 30 минут. Они обсудили множество тем, включая актёрскую профессию, то, как они оба попали в кино, и свои детские воспоминания, при этом много шутили и смеялись. Молодой актёр так увлекся разговором, что все его волнения вдруг исчезли, и позже у них идеально получилась сцена с утюгом.