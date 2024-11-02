МИД РФ обнародовал список с 29 морпехами ВСУ, которых передали Киеву при обмене

В списке значатся 29 украинских военнослужащих самых разных званий: там есть рядовые, офицеры и матросы. Их передали Украине в рамках обмена по формуле «95 на 95» 17 октября 2024 года.

«Россией неоднократно заявлялось на обмен значительно большее количество морских пехотинцев (в частности из 36-й отдельной бригады морской пехоты, сдавшейся в плен в г. Мариуполе в 2022 году). Уверена, что родственники этих людей на Украине понятия не имеют, что их близких, которые находятся в качестве военнопленных на территории России, российская сторона заявляла к обмену. Им просто на Банковой об этом не рассказывают и врут», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Захарова.