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2 ноября, 18:23

МИД РФ обнародовал список с 29 морпехами ВСУ, которых передали Киеву при обмене

МИД РФ обнародовал список с именами 29 морпехов ВСУ, которые были переданы украинской стороне в рамках октябрьского обмена военнопленными. Перечень опубликован в телеграм-канале дипломатического ведомства.

Официальный спикер МИД РФ прокомментировала заявление украинской стороны о том, что Россия отказывается включать морпехов ВСУ в списки на обмен. Видео © Telegram / МИД России

В списке значатся 29 украинских военнослужащих самых разных званий: там есть рядовые, офицеры и матросы. Их передали Украине в рамках обмена по формуле «95 на 95» 17 октября 2024 года.

«Россией неоднократно заявлялось на обмен значительно большее количество морских пехотинцев (в частности из 36-й отдельной бригады морской пехоты, сдавшейся в плен в г. Мариуполе в 2022 году). Уверена, что родственники этих людей на Украине понятия не имеют, что их близких, которые находятся в качестве военнопленных на территории России, российская сторона заявляла к обмену. Им просто на Банковой об этом не рассказывают и врут»,прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Захарова.

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Ранее Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который на конференции в канадском Монреале начал утверждать, будто Россия не позволяет иностранных наблюдателям и врачам посещать пленных украинских военных. Спикер МИД РФ объяснила такую откровенную ложь чиновника из Незалежной желанием выдумать себе повестку для выступления.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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