Второй поток программы «Команда Донбасса и Новороссии» завершает обучение

В Пятигорске подошло к концу обучение участников второго потока образовательной программы «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». В ходе завершающего модуля, который проходил с 30 октября по 2 ноября, гостей из новых российских регионов ознакомили с передовыми практиками развития территорий и города, научили создавать контент в соцсетях, а также осуществлять управление имуществом. В финальный день курса состоялась защита проектных работ и вручение сертификатов.

«Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии, в рамках которой мы работаем над повышением компетентности коллег из новых регионов для того, чтобы муниципалитеты Донбасса и Новороссии бесшовно интегрировались в правовое поле Российской Федерации», — заявил глава программной дирекции ВШГУ Евгений Подшивалов.