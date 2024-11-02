Второй поток программы «Команда Донбасса и Новороссии» завершает обучение
Участники второго потока образовательной программы. Обложка © Telegram / ВШГУ Президентской академии
В Пятигорске подошло к концу обучение участников второго потока образовательной программы «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». В ходе завершающего модуля, который проходил с 30 октября по 2 ноября, гостей из новых российских регионов ознакомили с передовыми практиками развития территорий и города, научили создавать контент в соцсетях, а также осуществлять управление имуществом. В финальный день курса состоялась защита проектных работ и вручение сертификатов.
«Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии, в рамках которой мы работаем над повышением компетентности коллег из новых регионов для того, чтобы муниципалитеты Донбасса и Новороссии бесшовно интегрировались в правовое поле Российской Федерации», — заявил глава программной дирекции ВШГУ Евгений Подшивалов.
Всего на базе ВШГУ для участников подготовили 76 программ повышения квалификации. По ним планируют обучить 20 тысяч человек. В 2023 году курс уже прошли 6 тысяч представителей публичной власти из новых регионов.
А ранее глава Крыма Сергей Аксёнов выступил против именования ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей термином «новые регионы». По мнению чиновника, это исторические регионы, и новыми они не являются. Инициативу поддержали в МИД РФ.