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Регион
2 ноября, 19:08

Второй поток программы «Команда Донбасса и Новороссии» завершает обучение

Участники второго потока образовательной программы. Обложка © Telegram / ВШГУ Президентской академии

Участники второго потока образовательной программы. Обложка © Telegram / ВШГУ Президентской академии

В Пятигорске подошло к концу обучение участников второго потока образовательной программы «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». В ходе завершающего модуля, который проходил с 30 октября по 2 ноября, гостей из новых российских регионов ознакомили с передовыми практиками развития территорий и города, научили создавать контент в соцсетях, а также осуществлять управление имуществом. В финальный день курса состоялась защита проектных работ и вручение сертификатов.

«Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии, в рамках которой мы работаем над повышением компетентности коллег из новых регионов для того, чтобы муниципалитеты Донбасса и Новороссии бесшовно интегрировались в правовое поле Российской Федерации», — заявил глава программной дирекции ВШГУ Евгений Подшивалов.

Всего на базе ВШГУ для участников подготовили 76 программ повышения квалификации. По ним планируют обучить 20 тысяч человек. В 2023 году курс уже прошли 6 тысяч представителей публичной власти из новых регионов.

Новые регионы получат поддержку от государства на развитие сельских территорий
Новые регионы получат поддержку от государства на развитие сельских территорий

А ранее глава Крыма Сергей Аксёнов выступил против именования ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей термином «новые регионы». По мнению чиновника, это исторические регионы, и новыми они не являются. Инициативу поддержали в МИД РФ.

Илья Пушкарев
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