«Именно»: В МИД РФ поддержали призыв Аксёнова называть новые регионы историческими

Расторгуев вспомнил, как люди плакали от счастья в День воссоединения РФ с новыми регионами

Расторгуев вспомнил, как люди плакали от счастья в День воссоединения РФ с новыми регионами

Напомним, 30 сентября 2022 года после проведённых в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках референдумов президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов. В честь этого события в 2023 году глава государства учредил новый праздник — День воссоединения новых регионов с РФ. 30 сентября в Москве состоялся праздничный концерт.