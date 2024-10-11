«Именно»: В МИД РФ поддержали призыв Аксёнова называть новые регионы историческими
Захарова поддержала призыв Аксёнова называть новые регионы историческими
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала предложение главы Крыма Сергея Аксёнова называть новые регионы России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) историческими. Своё мнение она выразила в телеграм-канале.
«Именно», — написала Захарова, прикрепив новость о предложении Аксёнова.
Напомним, ранее Аксёнов призвал заменить термин «новые регионы» на «исторические». Руководитель республики призвал потихоньку отходить от прежней риторики.
Напомним, 30 сентября 2022 года после проведённых в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках референдумов президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов. В честь этого события в 2023 году глава государства учредил новый праздник — День воссоединения новых регионов с РФ. 30 сентября в Москве состоялся праздничный концерт.
Life.ru