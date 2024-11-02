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2 ноября, 20:34

Слуцкий назвал смертным приговором одобрение Чехией отправки граждан в ВСУ

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что президент Чехии Пётр Павел, одобрив решение 60 граждан страны присоединиться к украинским вооружённым силам, фактически подписал им «смертный приговор». В своём телеграм-канале Слуцкий заявил, что политик, позволив чехам участвовать в боевых действиях против России, действует в интересах глобальных амбиций США.

Слуцкий также добавил, что присутствие 60 чешских добровольцев на фронте не сможет изменить ситуацию для Украины, однако поддержка военного участия своих граждан со стороны главы государства создаёт негативный прецедент для Праги.

Политик подчеркнул, что украинские войска и иностранные наёмники, несмотря на усилия, будут продолжать отступать под натиском Российских войск и нести потери. Он выразил уверенность, что итогом противостояния станет победа России.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление чешского лидера, заявила, что Прага не жалеет собственных граждан и поэтому решила отправить 60 человек на службу в украинскую армию.

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Telegram / СЛУЦКИЙ

Артём Гапоненко
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