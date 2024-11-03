Блогер MrBeast взобрался на самое высокое здание мира

Один из самых популярных в мире блогеров MrBeast (Джимми Дональдсон) взобрался на вершину высочайшего небоскрёба на планете — Бурдж-Халифы в Дубае. Американец сделал это в рамках сравнения впечатлений за один и за 500 тысяч долларов.

В качестве самого дешёвого развлечения MrBeast выбрал поездку на верблюде. В 10 тысяч для блогера обошёлся обед на борту воздушного шара, а за невесомость в самолёте любимец публики отдал 250 тысяч долларов. В топе же по стоимости оказалась экскурсия на Бурдж-Халифу.