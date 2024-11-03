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3 ноября, 00:08

Блогер MrBeast взобрался на самое высокое здание мира

MrBeast на вершине небоскрёба Бурдж-Халифа. Обложка © YouTube / MrBeast

MrBeast на вершине небоскрёба Бурдж-Халифа. Обложка © YouTube / MrBeast

Один из самых популярных в мире блогеров MrBeast (Джимми Дональдсон) взобрался на вершину высочайшего небоскрёба на планете — Бурдж-Халифы в Дубае. Американец сделал это в рамках сравнения впечатлений за один и за 500 тысяч долларов.

В качестве самого дешёвого развлечения MrBeast выбрал поездку на верблюде. В 10 тысяч для блогера обошёлся обед на борту воздушного шара, а за невесомость в самолёте любимец публики отдал 250 тысяч долларов. В топе же по стоимости оказалась экскурсия на Бурдж-Халифу.

Дональдсон — не первая знаменитость, покорившая 828-метровый небоскрёб. На его вершине ранее успели побывать Том Круз, Уилл Смит, Крис Хемсворт и другие звёзды.

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А неделей ранее в центре внимания оказался российский тревел-блогер Вася Щупальце (Игорь Бабко). Путешествуя по Пакистану, он перестал выходить на связь. Сообщалось, что путешественника могли взять в заложники. Впрочем, вскоре он объявился и сыронизировал над слухами о похищении.

Илья Пушкарев
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