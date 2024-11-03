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3 ноября, 01:52

Омбудсмен Украины Лубинец запросил у России список готовых к обмену пленных

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил у РФ список с именами военнопленных, которых страна готова обменять. Так он отреагировал на заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая сетовала на сложность в переговорах с Киевом из-за политизации процедуры обмена.

«Как омбудсман Украины желаю получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть! <…> Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы соблюдаем Женевские конвенции и международное гуманитарное право!» — написал Лубинец в соцсетях.

В завершение украинский политик обвинил Москву в якобы «торможении» процессов обмена пленными.

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А ранее обращение к Лубинцу сделала Москалькова. Уполномоченный по правам человека попросила коллегу найти жителей Курской области, которые были насильственно вывезены бойцами ВСУ. Напомним, что число похищенных россиян превысило тысячу человек.

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Telegram / Омбудсман Лубінець Дмитро

Илья Пушкарев
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