Омбудсмен Украины Лубинец запросил у России список готовых к обмену пленных

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил у РФ список с именами военнопленных, которых страна готова обменять. Так он отреагировал на заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая сетовала на сложность в переговорах с Киевом из-за политизации процедуры обмена.