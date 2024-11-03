Омбудсмен Украины Лубинец запросил у России список готовых к обмену пленных
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил у РФ список с именами военнопленных, которых страна готова обменять. Так он отреагировал на заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая сетовала на сложность в переговорах с Киевом из-за политизации процедуры обмена.
«Как омбудсман Украины желаю получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть! <…> Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы соблюдаем Женевские конвенции и международное гуманитарное право!» — написал Лубинец в соцсетях.
В завершение украинский политик обвинил Москву в якобы «торможении» процессов обмена пленными.
А ранее обращение к Лубинцу сделала Москалькова. Уполномоченный по правам человека попросила коллегу найти жителей Курской области, которые были насильственно вывезены бойцами ВСУ. Напомним, что число похищенных россиян превысило тысячу человек.
Telegram / Омбудсман Лубінець Дмитро