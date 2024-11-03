Американские стратегические бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний восток
Бомбардировщик B-52. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everett Collection
Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress прибыли в зону ответственности Вооружённых сил США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
Бомбардировщики, входящие в состав пятого крыла, базирующегося на авиабазе ВВС Майнот в Северной Дакоте, теперь находятся в зоне ответственности CENTCOM. Это командование отвечает за управление американскими войсками в Среднем Востоке, Восточной Африке и Центральной Азии.
2 ноября министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о развёртывании дополнительных сил на Ближнем Востоке. Соединённые Штаты планируют перебросить в регион эсминцы для противоракетной обороны, эскадрильи истребителей, самолёты-заправщики и несколько B-52.
Ранее Остин в разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом заявил, что Ирану не следует совершать ошибку и наносить ответный удар по Израилю после обстрелов. В заявлении Пентагона уточняется, что министр обороны счёл Вашингтон готовым защищать в регионе свои, а также силы партнёров.