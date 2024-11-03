Американские стратегические бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний восток

Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress прибыли в зону ответственности Вооружённых сил США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Бомбардировщики, входящие в состав пятого крыла, базирующегося на авиабазе ВВС Майнот в Северной Дакоте, теперь находятся в зоне ответственности CENTCOM. Это командование отвечает за управление американскими войсками в Среднем Востоке, Восточной Африке и Центральной Азии.

2 ноября министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о развёртывании дополнительных сил на Ближнем Востоке. Соединённые Штаты планируют перебросить в регион эсминцы для противоракетной обороны, эскадрильи истребителей, самолёты-заправщики и несколько B-52.