Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 06:44

Посол Евдокимов: Россия отслеживает данные о перемещении войск США в Бенин

Российские дипломаты в Котону отслеживают сообщения о передислокации войск США из Нигера в Бенин. Об этом заявил посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов в беседе с РИА «Новости». По его словам, власти республики пока не комментировали эти данные.

«Мы, в отличие от наших западных коллег, признаём право Котону на свободный выбор своих партнёров в сфере обороны и безопасности», — отметил Евдокимов.

Ранее глава Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Майкл Лэнгли заявил, что США ведут переговоры со странами Западной Африки о размещении там американских войск, выведенных из Нигера. По его словам, диалог ведётся в том числе с Бенином.

Мали, Нигер и Буркина-Фасо осудили поддержку Украиной международного терроризма
Мали, Нигер и Буркина-Фасо осудили поддержку Украиной международного терроризма

Недавно власти Республики Бенин заявили, что заинтересованы в сотрудничестве с Россией в образовательной сфере. Они хотят учиться у России новым этапам цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в образовательные учреждения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Николай Рюмин
  • Новости
  • МИД РФ
  • Африка
  • Нигер
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar