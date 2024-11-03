Посол Евдокимов: Россия отслеживает данные о перемещении войск США в Бенин

Российские дипломаты в Котону отслеживают сообщения о передислокации войск США из Нигера в Бенин. Об этом заявил посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов в беседе с РИА «Новости». По его словам, власти республики пока не комментировали эти данные.

«Мы, в отличие от наших западных коллег, признаём право Котону на свободный выбор своих партнёров в сфере обороны и безопасности», — отметил Евдокимов.

Ранее глава Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Майкл Лэнгли заявил, что США ведут переговоры со странами Западной Африки о размещении там американских войск, выведенных из Нигера. По его словам, диалог ведётся в том числе с Бенином.