Наёмники против террористов в Африке: Разработчик рассказал про новую российскую игру «Спарта 2035»

Действие новой отечественной тактической игры «Спарта 2035» разворачивается в Африке в 2030-х годах. Игрокам предстоит взять на себя роль командира элитного отряда наёмников и сразиться с террористами. Основатель студии «Липсар» и гейм-дизайнер Глеб Дурново в новом выпуске ток-шоу «Дайте сказать!» призвал геймеров не искать какой-то актуальной повестки, ведь все события «Спарты 2035» были придуманы ещё три года назад.

Разработчик «Спарты 2035» рассказал, как создавалась игра. Видео © VK / «Дайте сказать!»

«Сценарий и, соответственно, подача заявки на этот проект происходила ещё в конце 2021 года, вернее осенью 21-го года. В абсолютно иной реальности. Тематика наёмников — это классика для данного жанра. <...> Когда место действия переносится в страны третьего мира, это сразу отдаёт элементами приключения, то есть приключенческого боевика. Именно этого мы и хотели добиться. Мы хотели, чтобы это происходило где-то далеко, но при этом было интересно. Почему 2035-й год? Потому что мы немножко хотели поиграть в форсайт, то есть, исходя из текущих процессов, смоделировать ситуацию в мире и как она будет развиваться», — поделился Дурново.

По словам разработчика, Африка была выбрана неслучайно. Этот континент является самым быстрорастущим по населению, там наибольшее количество молодых людей, при этом живущих в откровенной нищете и без перспектив. А всем остальным, грубо говоря, до этого нет никакого дела, отметил Дурново. И, соответственно, пущенная на самотёк ситуация приводит к взрывному росту экстремистских настроений и падению одной за другой довольно слабых африканских государственностей. Именно на фоне всей этой ситуации и разворачивается действие «Спарты 2035». Бесплатная демо-версия игры уже доступна в VK Play и Steam.

Также Дурново прокомментировал сообщения от игроков, которые задались вопросом, почему в «Спарте 2035» почти все персонажи говорят на русском языке. Как пояснил основатель студии «Липсар», это было сделано, чтобы избежать «тарабарщины с переводом». На русском языке в «Спарте 2035» говорит президент, которого нужно спасти в первой миссии, а также сам игровой персонаж. По сюжету он, кстати, учился в российской военной академии. Враги же, добавил Дурново, говорят на суахили — один из языков банту, распространённый в Восточной Африке (Танзания, Кения, Уганда, Конго).

Полный выпуск ток-шоу «Дайте сказать!» с Глебом Дурново можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте». На YouTube без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.