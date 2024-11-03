Раскрыт график Путина на предстоящую неделю

На предстоящей неделе состоится празднование Дня народного единства — 4 ноября. Президент России Владимир Путин будет работать в этот день. Глава государства традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Павел Зарубин раскрыл график Владимира Путина на предстоящей неделе. Видео © Telegram / Зарубин

«Праздник у президента будет, конечно, рабочим днём. Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Посещение выставки-форума «Православная Русь». Также на неделе Совет по поддержке русского языка и языков народов России», — говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.