Раскрыт график Путина на предстоящую неделю
Путин традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября
На предстоящей неделе состоится празднование Дня народного единства — 4 ноября. Президент России Владимир Путин будет работать в этот день. Глава государства традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Павел Зарубин раскрыл график Владимира Путина на предстоящей неделе. Видео © Telegram / Зарубин
«Праздник у президента будет, конечно, рабочим днём. Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Посещение выставки-форума «Православная Русь». Также на неделе Совет по поддержке русского языка и языков народов России», — говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.
Кроме того, глава государства откроет ряд новых инфраструктурных объектов. Также Путин проведёт церемонию вручения верительных грамот. А ещё в планах у президента — пленарное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай».
Напомним, что пленарная сессия XXI заседания «Валдая» пройдёт в Сочи с 4 по 7 ноября. Участие Владимира Путина в мероприятии уже подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава государства уже начал работать над речью для «Валдая».
Life.ru