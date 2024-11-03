Фанаты осудили французского теннисиста Умбера за поведение на игре с Хачановым

Российский теннисист Карен Хачанов был разбит французом Уго Умбером со счётом 7:6, 4:6, 3:6 в полуфинале «Мастерса» в Париже. Россиянин в ходе матча повредил ногу и доигрывал не в полную силу, чем буквально упивался оппонент: он выражал радость за самочувствие противника и играл на публику. Теннисная общественность массово осудила Умбера и поддержала Хачанова.

«Твой соперник травмирован, плохо двигается, а ты празднуешь набранные очки, поднимая кулак, подбадривая толпу и ударяя себя в грудь. Хачанов – молодец. У сетки он напомнил Умберу, что такое спортивное поведение и уважение», — отметил в соцсетях журналист испанского сайта Punto de Break Хосе Морон.

Хачанов рассказал журналистам, что после игры просил противника быть уважительнее. Россиянин предвосхитил исход следующей встречи с французским теннисистом.