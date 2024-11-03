Десятки тысяч аквариумных рыбок пустили на крабовые палочки на российском заводе

В Псковской области раскрыли фиктивное производство морепродуктов из аквариумных рыбок. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, распространением некачественной и опасной продукции занималась компания ООО «Удмуртакваресурс».

«При проведении мониторинга было выявлено, что из 48,5 тысячи аквариумных рыбок компанией были «изготовлены» 73 тонны различной рыбной продукции, в том числе филе гребешка, мяса камчатского краба, икры кеты, печени трески, мороженой воблы и судака», — говорится в сообщении ведомства.

На всю продукцию были оформлены поддельные ветеринарные документы. Также инспекторы Россельхознадзора выяснили, что по заявленному адресу «Удмуртакваресурс» ничего не производит. В итоге регистрацию фантомной фирмы аннулировали. В настоящее время в ситуации разбирается УМВД Псковской области.