Посол Келин заявил, что Британия не может изолировать Россию на мировой арене
Посол Келин: Саммит БРИКС в Казани показал провал изоляции России
Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу BBC отметил, что Великобритания стремится добиться дипломатической изоляции России, однако безуспешно.
По его словам, саммит БРИКС в Казани, состоявшийся две недели назад и собравший представителей 38 крупных стран, наглядно продемонстрировал отсутствие поддержки попыток изоляции.
Келин подчеркнул, что мировое сообщество включает не только западные страны, а Россию, по сути, никто не пытается изолировать, «за исключением, конечно, Великобритании».
В то же время российское посольство в Сербии выразило возмущение статьёй британского посла Эдварда Фергюсона, опубликованной в сербских СМИ в честь 80-летия освобождения Белграда от фашистов. Российские дипломаты сочли, что посол попытался умалить роль советских войск в освобождении Европы. Вслед за этим с критикой также выступил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
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