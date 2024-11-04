Посол Келин заявил, что Британия не может изолировать Россию на мировой арене

Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу BBC отметил, что Великобритания стремится добиться дипломатической изоляции России, однако безуспешно.

По его словам, саммит БРИКС в Казани, состоявшийся две недели назад и собравший представителей 38 крупных стран, наглядно продемонстрировал отсутствие поддержки попыток изоляции.