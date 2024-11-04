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4 ноября, 02:39

Посол Келин заявил, что Британия не может изолировать Россию на мировой арене

Посол Келин: Саммит БРИКС в Казани показал провал изоляции России

Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу BBC отметил, что Великобритания стремится добиться дипломатической изоляции России, однако безуспешно.

По его словам, саммит БРИКС в Казани, состоявшийся две недели назад и собравший представителей 38 крупных стран, наглядно продемонстрировал отсутствие поддержки попыток изоляции.

Келин подчеркнул, что мировое сообщество включает не только западные страны, а Россию, по сути, никто не пытается изолировать, «за исключением, конечно, Великобритании».

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В то же время российское посольство в Сербии выразило возмущение статьёй британского посла Эдварда Фергюсона, опубликованной в сербских СМИ в честь 80-летия освобождения Белграда от фашистов. Российские дипломаты сочли, что посол попытался умалить роль советских войск в освобождении Европы. Вслед за этим с критикой также выступил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Анатолий Цейко
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