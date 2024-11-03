В Британии раскрыли ошеломительный доход королевской семьи на феодальной империи недвижимости
The Times: В Британии королевская семья получает миллионы на недвижимости
Король Великобритании Карл III и Принц Уильям. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Heide Pinkall, Featureflash Photo Agency
Британская королевская семья, в том числе король Карл III и принц Уэльский Уильям зарабатывают миллионы фунтов стерлингов на «империи недвижимости» в герцогствах Ланкастер и Корнуолл. Об этом пишет газета The Sunday Times, ссылаясь на результаты расследования.
Авторы статьи уточнили, что королевская семья владеет 5410 участками. Эта недвижимость приносит британскому королю доход в размере 27,4 миллиона фунтов (около 3,4 миллиарда рублей) в год, а принцу Уильяму — 23,6 миллиона фунтов (около трёх миллиардов рублей). Эти участки косвенно принадлежат принцу Уильяму и Карлу III через их частные владения. Плата за пользование территориями взимается с правительственных департаментов, предприятий и местных жителей в виде арендных платежей и феодальных сборов с земель.
По информации газеты, у короля и наследного принца также есть специальное соглашение с Казначейством, освобождающее их от уплаты налога на корпоративную прибыль. Кроме того, члены королевской семьи взимают плату за право пересекать реки и выгружать на берег различные грузы, управлять школами и благотворительными организациями. Чистая прибыль герцогств Ланкастер и Корнуолл в прошлом году оценивалась в 26 миллионов фунтов стерлингов (3,2 миллиарда рублей). При этом общее состояние британского короля достигает 610 миллионов фунтов стерлингов (76,5 миллиарда рублей), говорится в материале.
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