В Британии раскрыли ошеломительный доход королевской семьи на феодальной империи недвижимости

Британская королевская семья, в том числе король Карл III и принц Уэльский Уильям зарабатывают миллионы фунтов стерлингов на «империи недвижимости» в герцогствах Ланкастер и Корнуолл. Об этом пишет газета The Sunday Times, ссылаясь на результаты расследования.

Авторы статьи уточнили, что королевская семья владеет 5410 участками. Эта недвижимость приносит британскому королю доход в размере 27,4 миллиона фунтов (около 3,4 миллиарда рублей) в год, а принцу Уильяму — 23,6 миллиона фунтов (около трёх миллиардов рублей). Эти участки косвенно принадлежат принцу Уильяму и Карлу III через их частные владения. Плата за пользование территориями взимается с правительственных департаментов, предприятий и местных жителей в виде арендных платежей и феодальных сборов с земель.