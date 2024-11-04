«Влиятельный друг»: Китай через Маска может влиять на администрацию Трампа, пишут СМИ

В случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США Илон Маск может стать «влиятельным другом» председателя КНР Си Цзиньпина. С таким мнением выступили эксперты в беседе с агентством Bloomberg.

Они напомнили, что американский миллиардер обладает в Китае широкими деловыми интересами: компании Tesla предоставили налоговые льготы, и более половину её электромобилей продаётся именно в Поднебесной.

Кроме того, взгляд бизнесмена на многие вопросы взаимоотношений США и КНР близка к позиции Си Цзиньпина. Маск считает, что Тайвань должен находиться под контролем Пекина, и не поддерживает введение пошлин на китайские электромобили.

В связи с вышеуказанными старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сизорс считает, что Маск льстит Китаю, и он этим пользуется для влияния на Трампа.