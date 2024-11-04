«Влиятельный друг»: Китай через Маска может влиять на администрацию Трампа, пишут СМИ
Bloomberg: В случае победы Трампа Маск станет «влиятельным другом» Си Цзиньпина
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO
В случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США Илон Маск может стать «влиятельным другом» председателя КНР Си Цзиньпина. С таким мнением выступили эксперты в беседе с агентством Bloomberg.
Они напомнили, что американский миллиардер обладает в Китае широкими деловыми интересами: компании Tesla предоставили налоговые льготы, и более половину её электромобилей продаётся именно в Поднебесной.
Кроме того, взгляд бизнесмена на многие вопросы взаимоотношений США и КНР близка к позиции Си Цзиньпина. Маск считает, что Тайвань должен находиться под контролем Пекина, и не поддерживает введение пошлин на китайские электромобили.
В связи с вышеуказанными старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сизорс считает, что Маск льстит Китаю, и он этим пользуется для влияния на Трампа.
Напомним, Илон Маск поддержал Дональда Трампа на выборах президента США. Миллиардер считает, что в случае победы демократки Камалы Харрис его первым делом отправят за решётку. Также он утверждает, что Демократическая партия ужесточит цензуру под предлогом борьбы с дезинформацией, если победит на выборах.