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4 ноября, 06:26

«Влиятельный друг»: Китай через Маска может влиять на администрацию Трампа, пишут СМИ

Bloomberg: В случае победы Трампа Маск станет «влиятельным другом» Си Цзиньпина

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

В случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США Илон Маск может стать «влиятельным другом» председателя КНР Си Цзиньпина. С таким мнением выступили эксперты в беседе с агентством Bloomberg.

Они напомнили, что американский миллиардер обладает в Китае широкими деловыми интересами: компании Tesla предоставили налоговые льготы, и более половину её электромобилей продаётся именно в Поднебесной.

Кроме того, взгляд бизнесмена на многие вопросы взаимоотношений США и КНР близка к позиции Си Цзиньпина. Маск считает, что Тайвань должен находиться под контролем Пекина, и не поддерживает введение пошлин на китайские электромобили.

В связи с вышеуказанными старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сизорс считает, что Маск льстит Китаю, и он этим пользуется для влияния на Трампа.

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Напомним, Илон Маск поддержал Дональда Трампа на выборах президента США. Миллиардер считает, что в случае победы демократки Камалы Харрис его первым делом отправят за решётку. Также он утверждает, что Демократическая партия ужесточит цензуру под предлогом борьбы с дезинформацией, если победит на выборах.

Матвей Константинов
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