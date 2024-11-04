Оператор «Фукусимы-1» закончил десятый с августа сброс воды в океан

Сегодня оператор японской АЭС «Фукусима-1» ТЕРСО закончил десятый с августа 2023 года сброс слаборадиоактивой воды в океан. Об этом рассказывает информационное агентство Kyodo .

Известно, что с 17 октября было вылито 7,8 тысячи тонн воды. Согласно исследованиям, в одном литре жидкости 48 беккерелей, что гораздо меньше, чем должно быть (10 тысяч) в питьевой воде, пригодной для употребления. В предыдущие девять раз было выброшено примерно 70 тысяч тонн воды.