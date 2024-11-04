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4 ноября, 09:38

Оператор «Фукусимы-1» закончил десятый с августа сброс воды в океан

Сегодня оператор японской АЭС «Фукусима-1» ТЕРСО закончил десятый с августа 2023 года сброс слаборадиоактивой воды в океан. Об этом рассказывает информационное агентство Kyodo.

Известно, что с 17 октября было вылито 7,8 тысячи тонн воды. Согласно исследованиям, в одном литре жидкости 48 беккерелей, что гораздо меньше, чем должно быть (10 тысяч) в питьевой воде, пригодной для употребления. В предыдущие девять раз было выброшено примерно 70 тысяч тонн воды.

На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды
На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

Ранее Life.ru рассказывал, что оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Company прекратил сброс очищенной воды в океан после землетрясения в префектуре Фукусима. Оно произошло 14 марта на северо-востоке Японии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Santiherllor

Николай Рюмин
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