«Работа души»: Угольников рассказал, как подвиг ополченцев вдохновил его снять «По зову сердца»

В 2024 году вышел мини-сериал «По зову сердца». Режиссёром, продюсером и сценаристом выступил Игорь Угольников. В биографии специалиста есть много патриотических кинокартин, среди которых «Брестская крепость» и «Подольские Курсанты». В новом выпуске шоу «Дайте сказать!» Угольников отметил, что в ленте «По зову сердца» рассказывается о жизни и судьбе ополченцев на примере его деда.

Режиссёр Игорь Угольников рассказал о личной истории в новом фильме «По зову сердца». Видео © VK / «Дайте сказать!»

«Мой дед, мамин папа, погиб в народном ополчении 7 октября 1941 года. В первой дивизии всегда считался пропавшим без вести. Но благодаря работе над «Подольским курсантами» и работе с архивами Министерства обороны, мне удалось найти не только историю его жизни с периода июля по октябрь месяц, но и место гибели его. И теперь каждое 7 октября я приезжаю туда вместе с другими внуками ополченцев, которые расстреляны вместе с моим дедом в этой яме в Смоленской области, в деревне Глотовка, — рассказал режиссёр.

Именно там Угольников счёл своей обязанностью и «работой души» снять фильм про ополченцев. По словам продюсера, не только личная история вдохновила его на создание кинокартины. Люди того времени не должны были идти на фронт, но проявили бессмертный подвиг. На передовую отправились писатели, артисты, рабочие, которые думали помочь Красной армии, однако погибли ещё на подступах к Москве, подчеркнул Угольников.

«Своими жертвами и смертями они действительно остановили на те самые две недели немцев, которые были им необходимы, чтобы войти в Москву. У меня есть даже такой кусочек бумажки — приглашение на Октоберфест немецкое. Они планировали встретить Октоберфест на Красной площади в октябре. И когда говорим про кино, я всё время себе ставлю задачу сделать так фильм, чтобы он достойно встал на полку с великими советскими фильмами в войне. И ещё чтобы зритель задавал себе тот самый вопрос: а как бы я поступил на месте этого человека?», — пояснил продюсер.

Мини-сериал «По зову сердца» повествует о трагических событиях октября 1941 года, о жертвенном подвиге московских ополченцев — простых людей, по зову сердца отправившихся защищать свой город, и практически полностью полегших в катастрофе «Вяземского котла».

Полный выпуск ток-шоу «Дайте сказать!» с Игорем Угольниковым можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте». На YouTube без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.