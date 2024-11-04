Экс-глава украинской компании «Мотор Сич» Богуслаев пережил клиническую смерть
Экс-глава "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева
Обвиняемый в госизмене бывший глава украинской компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев пережил клиническую смерть. Его перевели из СИЗО в частную клинику под стражей, где бизнесмен находился в течение двух недель. Именно там ему диагностировали клиническую смерть, передаёт издание «Обозреватель».
Несколько раз обследовать 86-летнего Богуслаева приезжали специалисты из института сердца. Другие подробности не сообщаются. На заседаниях суда адвокат предпринимателя не раз заявлял, что у подсудимого имеются проблемы со здоровьем.
Напомним, в октябре 2022 года СБУ заявила о задержании Богуслаева, обвинив его в сотрудничестве с Россией. Обменять Богуслаева Киев был готов только за тысячу военнопленных ВСУ.