Экс-глава украинской компании «Мотор Сич» Богуслаев пережил клиническую смерть

Обвиняемый в госизмене бывший глава украинской компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев пережил клиническую смерть. Его перевели из СИЗО в частную клинику под стражей, где бизнесмен находился в течение двух недель. Именно там ему диагностировали клиническую смерть, передаёт издание «Обозреватель».