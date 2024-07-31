На Украине национализировали активы экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева
Экс-глава "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева
Конфискованные активы арестованного 85-летнего экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева теперь находятся под управлением Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"В управление ФГИУ передано имущество Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко. Среди взысканных в доход государства Богуслаева доли или 100% компаний: "Золотая астра", страховая компания "Мотор-Гарант", "Винницкий авиационный завод", "Вертолёты МСБ", "Мотор-Банк" и "Азов Трейд-ХХІ". Вся недвижимость и земельные участки расположены в Запорожской области", — говорится в сообщении.
Уточняется, что государству также были переданы доли компаний "Жекон", "Перспектива-высокие технологии" и "Промзапал", которые принадлежали бывшему директору московского представительства "Мотор Сич" Петру Кононенко. В ФГИУ отметили, что в доход Украины взыскали свыше 600 миллионов гривен (более 14 миллионов долларов) денежных средств экс-главы "Мотор Сич".
"Мотор Сич" — предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье. Основано в 1907 году.
Напомним, в октябре 2022 года СБУ заявила о задержании Богуслаева по обвинению в сотрудничестве с РФ. Позже были опубликованы аудиозаписи, якобы подтверждающие связь директора "Мотор Сич" с РФ. Суд в Киеве несколько раз продлевал арест Богуслаева. Вместе с ним был арестован и директор департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олег Дзюба.