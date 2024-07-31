На Украине национализировали активы экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева

Конфискованные активы арестованного 85-летнего экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева теперь находятся под управлением Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"В управление ФГИУ передано имущество Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко. Среди взысканных в доход государства Богуслаева доли или 100% компаний: "Золотая астра", страховая компания "Мотор-Гарант", "Винницкий авиационный завод", "Вертолёты МСБ", "Мотор-Банк" и "Азов Трейд-ХХІ". Вся недвижимость и земельные участки расположены в Запорожской области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что государству также были переданы доли компаний "Жекон", "Перспектива-высокие технологии" и "Промзапал", которые принадлежали бывшему директору московского представительства "Мотор Сич" Петру Кононенко. В ФГИУ отметили, что в доход Украины взыскали свыше 600 миллионов гривен (более 14 миллионов долларов) денежных средств экс-главы "Мотор Сич".