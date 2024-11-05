Осуждённая журналистка Баязитова обвинила своего экс-адвоката в мошенничестве

Журналистка Александра Баязитова, осуждённая на пять лет за вымогательство, обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По словам источника, Баязитова подала заявление, указав, что адвокат, защищавший её интересы, не выполнил обязательства по договору. Сейчас по данному заявлению проводится проверка.

Напомним, в ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову к срокам в колонии за вымогательство денежных средств за «блок» негативных публикаций в телеграм. Свою вину она не признала. Эти публикации касались судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, который ранее безуспешно пытался через суд добиться удаления ссылок на соответствующую информацию. Позже Ушаков попросил суд смягчить наказание для Архаровой и Баязитовой, заменив реальный срок на условный.