Сбежавшая в США дочь Машкова призналась, что впервые заскучала по России

Дочь актёра Владимира Машкова — Мария — впервые испытала чувство ностальгии по России. Об этом она призналась в соцсетях, дополнив, что это произошло в Хельсинки.

Мария Машкова заявила, что ностальгирует по России. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_mashkova_official

«Со мной это случилось. В первый раз за почти три года я испытала чувство, которое называется ностальгия. Видимо, осознание, что буквально чуть-чуть вплавь или семь часов на машине, и я в своём любимом Петербурге, сделало своё грязное дело», — отметила актриса.

Машкова рассказала, что вышла замуж в Петербурге и много чего ещё там делала. Артистка во время съёмки видео каталась на колесе обозрения и передавала привет всем, кто находится в Северной столице РФ. Машкова пояснила, что чувство ностальгии для неё оказалось не таким жутким, как она предполагала.