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5 ноября, 08:02

Сбежавшая в США дочь Машкова призналась, что впервые заскучала по России

Актриса Мария Машкова заявила, что в первый раз за три года ностальгирует по РФ

Мария Машкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_mashkova_official

Мария Машкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_mashkova_official

Дочь актёра Владимира Машкова — Мария — впервые испытала чувство ностальгии по России. Об этом она призналась в соцсетях, дополнив, что это произошло в Хельсинки.

Мария Машкова заявила, что ностальгирует по России. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_mashkova_official

«Со мной это случилось. В первый раз за почти три года я испытала чувство, которое называется ностальгия. Видимо, осознание, что буквально чуть-чуть вплавь или семь часов на машине, и я в своём любимом Петербурге, сделало своё грязное дело», — отметила актриса.

Машкова рассказала, что вышла замуж в Петербурге и много чего ещё там делала. Артистка во время съёмки видео каталась на колесе обозрения и передавала привет всем, кто находится в Северной столице РФ. Машкова пояснила, что чувство ностальгии для неё оказалось не таким жутким, как она предполагала.

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Сбежавшая в Штаты дочь Машкова готова на самую грязную работу, считает Кравец

Напомним, что Мария Машкова уехала в США и там начала критиковать политический строй в России. Актриса заявляла, что ждёт своего отца на скамье подсудимых в Гааге. Владимира Машкова же ранее признали на Украине лицом, которое угрожает нацбезопасности страны. Вместе с ним в список попали ещё шестеро российских звёзд.

Дарья Нарыкова
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