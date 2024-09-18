«Кому она нужна?»: Сбежавшая в Штаты дочь Машкова готова на самую грязную работу, считает Кравец

Актриса Мария Машкова готова мыть тарелки и туалеты в США, так как не может найти работу. Об этом рассказала актриса Алена Кравец. Она уверена, что дочка известного артиста никому в Америке не нужна.

«У Маши Машковой совсем всё плохо. Кому она там в Америке нужна? Мне об этом рассказывают знакомые бизнесмены с Рублёвки, у которых есть также недвижимость за рубежом. Маша звонит всем, она готова на любые подработки, любые заштатные корпоративы, детские утренники», — цитирует Кравец «АиФ».

Светская львица подчеркнула, что вся отечественная элита объявила Машковой бойкот из-за её слов про Россию. Она также заявила, что в России ей помогал востребованный отец — актер Владимир Машков. При этом, со своим родителем актриса была в контрах, но недавно записала видео, где предложила отцу мировую. Кравец уверена, что у Машковой стало совсем плохо с деньгами.

Кравец также высказалась по поводу комика-иноагента Максима Галкина*. Она заявила, что отечественные олигархи никогда не позовут к себе этого юмориста, а предпочтут артистов, которые остались в России. Наезды Галкина* на российских коллег Кравец назвала «завистью и досадой».

Напомним, что уехав в США, Машкова начала критиковать политический строй в России и заявила, что ждет своего отца на скамье подсудимых в Гааге. Машкова же ранее признали на Украине лицом, которое угрожает нацбезопасности страны. Вместе с ним в список попали ещё шестеро российских звёзд.