Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 09:45

Почти никто не пришёл попрощаться с бабушкой «Ералаша» из «Слова пацана»

Никто из звёзд не посетил прощание с актрисой, игравшей бабушку в «Слове пацана»

На прощание с актрисой Лидией Ильиной, которая сыграла бабушку «Ералаша» в сериале «Слово пацана», почти никто не пришёл. В том числе из звёзд. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Обстановка на месте прощания с Лидией Ильиной. Фото © Life.ru

Обстановка на месте прощания с Лидией Ильиной. Фото © Life.ru

Сообщается, что церемония прощания уже началась, а на месте практически никого нет. Посетили мероприятие всего пара родственников актрисы.

Умер автор романов «Война» и «Возвращение» Гниломёдов
Умер автор романов «Война» и «Возвращение» Гниломёдов

Напомним, Лидия Ильина ушла из жизни в возрасте 77 лет 1 ноября. Похороны состоятся на Люберецком кладбище. По некоторым данным, причиной смерти стал рак крови. Ильина начала участвовать в многосерийных картинах с 2010 года. За это время она сыграла в 66 проектах. Наиболее популярными были «Слово пацана», «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и другие.

Обложка ©

kino-teatr

Николай Рюмин
  • Новости
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar