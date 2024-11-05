Почти никто не пришёл попрощаться с бабушкой «Ералаша» из «Слова пацана»
Никто из звёзд не посетил прощание с актрисой, игравшей бабушку в «Слове пацана»
На прощание с актрисой Лидией Ильиной, которая сыграла бабушку «Ералаша» в сериале «Слово пацана», почти никто не пришёл. В том числе из звёзд. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Обстановка на месте прощания с Лидией Ильиной. Фото © Life.ru
Сообщается, что церемония прощания уже началась, а на месте практически никого нет. Посетили мероприятие всего пара родственников актрисы.
Напомним, Лидия Ильина ушла из жизни в возрасте 77 лет 1 ноября. Похороны состоятся на Люберецком кладбище. По некоторым данным, причиной смерти стал рак крови. Ильина начала участвовать в многосерийных картинах с 2010 года. За это время она сыграла в 66 проектах. Наиболее популярными были «Слово пацана», «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и другие.