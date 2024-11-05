Москвичам рассказали, когда в городе растает снег

Недавно выпавший в Москве и области снег скоро растает, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, снежный покров начнёт исчезать уже вечером в среду, 6 ноября, когда столбики термометров поднимутся до плюс четырёх градусов.

Как отметил синоптик, за прошедшие сутки высота сугробов на базовой столичной метеостанции ВДНХ увеличилась на два сантиметра — до восьми. В Подмосковье этот показатель варьируется от двух сантиметров в Клину до 10 сантиметров в Кашире, что, по словам Тишковца, больше соответствует первой половине декабря.

«Снежный покров больше расти не будет, а наоборот, с вечера среды, когда температура воздуха повысится до плюс четырёх градусов, и осадки перейдут в дождь, начнет таять, а исчезнет в выходные, когда потеплеет до плюс восьми градусов», — написал специалист в телеграм-канале.