Путин заявил, что украинский язык и культура имеют свою прелесть и красоту

Украинский язык и культура этой страны имеют свою прелесть и красоту. Однако политику коренизации, которая проводилась в СССР нужно избегать, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку и языкам народов РФ.

«Украинский язык, насколько я понимаю, очень родственный язык русскому. На мой взгляд, он имеет свою прелесть и красоту, так же как и вся украинская культура, но эта политика коренизации проводилась достаточно агрессивно, настойчиво», — указал глава государства.