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Регион
5 ноября, 14:42

Путин заявил, что украинский язык и культура имеют свою прелесть и красоту

Украинский язык и культура этой страны имеют свою прелесть и красоту. Однако политику коренизации, которая проводилась в СССР нужно избегать, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку и языкам народов РФ.

«Украинский язык, насколько я понимаю, очень родственный язык русскому. На мой взгляд, он имеет свою прелесть и красоту, так же как и вся украинская культура, но эта политика коренизации проводилась достаточно агрессивно, настойчиво», — указал глава государства.

Путин призвал избегать советского опыта в продвижении русского языка в новых регионах. По его словам, раньше жителей Донбасса насильно заставляли учить украинский язык. Российский лидер добавил, что политика в области русского языка должна проводиться «мягко и естественно».

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А ранее Life.ru писал, что Киев переходит от «ласковой» к «наступательной» украинизации общественной жизни. По словам языкового омбудсмена Тараса Кременя, власти будут строго контролировать соблюдение законов языка. В одном из городов на западе Украины уже появились языковые патрули.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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