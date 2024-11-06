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6 ноября, 06:32

Растерявшая былую популярность Брежнева сдалась и готова петь для русских «по дешёвке»

Брежнева снизила гонорар за выступления на 15 тыс. евро и готова петь на русском

Вера Брежнева. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Вера Брежнева. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Вера Брежнева снизила свой гонорар с 75 тысяч евро до 60 тысяч за год. По данным SHOT, певица, которая не востребована за рубежом, готова спеть для русских на русском

Как пишет телеграм-канал, 42-летняя бывшая жена и муза Константина Меладзе, который посвятил ей строки в новой песне «Зима так близко», сейчас берётся практически за любое выступление — готова приехать на частный корпоратив и по ходу тура, и вне других концертов. Путешествует Брежнева с командой из 12 человек. Сама артистка и её один помощник летают только бизнес-классом, остальные — экономом.

За 40-50 минут певица готова поприветствовать публику на русском языке и спеть хиты «Виа Гры», которые исполнял «золотой состав группы», а также популярные треки, написанные её бывшим мужем. При этом стоит отметить, что свои соцсети Брежнева ведёт строго на украинском.

В райдере указан микроавтобус класса люкс строго без парфюмов и прочих запахов. В салоне должны быть двухлитровые бутылки на каждого человека. Гостиничный номер Брежнева хочет категории люкс для себя, сингл — для помощника, остальным — евростандарт. При этом обязательны шторы блэк-аут, наличие спа-салон и спортзала в отеле. В гримёрке артистка желает увидеть орехи, сухофрукты и любую питьевую воду, кроме двух брендов.

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Напомним, Вера Брежнева была замужем за композитором Константином Меладзе в течение восьми лет. Сама она назвала ошибкой брак с продюсером. Супруги расстались осенью 2023 года, общих детей у них не было. К слову, Меладзе после развода долго не мог прийти в себя и даже перестал писать песни из-за отсутствия вдохновения.

Никита Никонов
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