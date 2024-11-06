Растерявшая былую популярность Брежнева сдалась и готова петь для русских «по дешёвке»

Вера Брежнева снизила свой гонорар с 75 тысяч евро до 60 тысяч за год. По данным SHOT, певица, которая не востребована за рубежом, готова спеть для русских на русском

Как пишет телеграм-канал, 42-летняя бывшая жена и муза Константина Меладзе, который посвятил ей строки в новой песне «Зима так близко», сейчас берётся практически за любое выступление — готова приехать на частный корпоратив и по ходу тура, и вне других концертов. Путешествует Брежнева с командой из 12 человек. Сама артистка и её один помощник летают только бизнес-классом, остальные — экономом.

За 40-50 минут певица готова поприветствовать публику на русском языке и спеть хиты «Виа Гры», которые исполнял «золотой состав группы», а также популярные треки, написанные её бывшим мужем. При этом стоит отметить, что свои соцсети Брежнева ведёт строго на украинском.

В райдере указан микроавтобус класса люкс строго без парфюмов и прочих запахов. В салоне должны быть двухлитровые бутылки на каждого человека. Гостиничный номер Брежнева хочет категории люкс для себя, сингл — для помощника, остальным — евростандарт. При этом обязательны шторы блэк-аут, наличие спа-салон и спортзала в отеле. В гримёрке артистка желает увидеть орехи, сухофрукты и любую питьевую воду, кроме двух брендов.