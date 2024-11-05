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5 ноября, 20:34

Гольдштейн не намерен радикально менять работающую в Коми команду

Врио главы Коми Гольдштейн пообещал не торопиться в решении кадровых вопросов

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн. Обложка © Telegram / Ростислав Гольдштейн

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн. Обложка © Telegram / Ростислав Гольдштейн

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн пообещал не торопиться в решении кадровых вопросов. В беседе с агентством ТАСС он признался, что не является сторонником радикальных мер.

«Вы же понимаете, если ты попал в состав правительства, значит ты не самый глупый человек. Если работаешь хорошо, то работай, приноси пользу людям. А если человек по какой-то причине не справляется, то есть две вещи: или ему неправильно объяснили, что от него хотят, или вопрос о квалификации, профессионализме», — пояснил свою позицию чиновник.

Также агентство уточняет, что нового руководителя Коми правительству представят 7 ноября.

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Напомним, ранее стало известно, что Владимир Уйба решил покинуть пост главы Республики Коми. Чиновник объявил, что президент России Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. На место Уйбы — врио главы региона — был назначен губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Оксана Попова
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