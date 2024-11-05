Гольдштейн не намерен радикально менять работающую в Коми команду

«Вы же понимаете, если ты попал в состав правительства, значит ты не самый глупый человек. Если работаешь хорошо, то работай, приноси пользу людям. А если человек по какой-то причине не справляется, то есть две вещи: или ему неправильно объяснили, что от него хотят, или вопрос о квалификации, профессионализме», — пояснил свою позицию чиновник.