Галант объяснил причины своей отставки разногласиями с Нетаньяху

Главными факторами, повлиявшими на отставку Йоава Галанта с поста главы Минобороны Израиля, стали разногласия с премьер-министром Биньямином Нетаньяху по ключевым вопросам безопасности и внутренней политики страны. Об этом экс-министр заявил в своём обращении к гражданам страны.

Галант отметил, что его увольнение связано с тремя основными проблемами. Во-первых, он подчеркнул, что все граждане, достигшие призывного возраста, должны служить в армии, включая ультраортодоксальных евреев.

Кроме того, он признал возможность возвращения заложников, удерживаемых ХАМАС, но отметил, что для этого потребуются тяжёлые уступки.

Наконец, Галант заявил, что необходимо создать государственную следственную комиссию для расследования трагических событий 7 октября 2023 года, извлекая уроки для будущего.