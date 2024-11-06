Трамп получает уже 230 голосов выборщиков, до победы необходимо ещё 40

Бывший американский лидер и кандидат на высший государственный пост США от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой 230 выборщиков. Такой прогноз сделал телеканал Fox News.

Согласно предварительным данным, у его соперницы-демократки Камалы Харрис пока 179 голосов выборщиков.

Для победы нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538. Голосование коллегии выборщиков состоится 17 декабря. 6 января 2025 года Конгресс должен утвердить итоги голосования коллегии, а инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года.