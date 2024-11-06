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6 ноября, 04:41

Трамп получает уже 230 голосов выборщиков, до победы необходимо ещё 40

Fox: Трамп на выборах в США получает 230 голосов выборщиков, у Харрис — 179

Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin / Shutterstock / FOTODOM / X / VP

Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin / Shutterstock / FOTODOM / X / VP

Бывший американский лидер и кандидат на высший государственный пост США от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой 230 выборщиков. Такой прогноз сделал телеканал Fox News.

Согласно предварительным данным, у его соперницы-демократки Камалы Харрис пока 179 голосов выборщиков.

Для победы нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538. Голосование коллегии выборщиков состоится 17 декабря. 6 января 2025 года Конгресс должен утвердить итоги голосования коллегии, а инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года.

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Напомним, выборы президента США стартовали 5 ноября. Камала Харрис представляет Демократическую партию, а её соперником является Дональд Трамп от республиканцев. Некоторые избирательные участки уже закрылись, и в настоящее время идет подсчёт голосов. Предварительные результаты будут опубликованы сегодня, 6 ноября. Что известно о выборах к данному часу — в материале Life.ru.

Оксана Попова
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