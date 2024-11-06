Трамп получает уже 230 голосов выборщиков, до победы необходимо ещё 40
Fox: Трамп на выборах в США получает 230 голосов выборщиков, у Харрис — 179
Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin / Shutterstock / FOTODOM / X / VP
Бывший американский лидер и кандидат на высший государственный пост США от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой 230 выборщиков. Такой прогноз сделал телеканал Fox News.
Согласно предварительным данным, у его соперницы-демократки Камалы Харрис пока 179 голосов выборщиков.
Для победы нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538. Голосование коллегии выборщиков состоится 17 декабря. 6 января 2025 года Конгресс должен утвердить итоги голосования коллегии, а инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года.
Напомним, выборы президента США стартовали 5 ноября. Камала Харрис представляет Демократическую партию, а её соперником является Дональд Трамп от республиканцев. Некоторые избирательные участки уже закрылись, и в настоящее время идет подсчёт голосов. Предварительные результаты будут опубликованы сегодня, 6 ноября. Что известно о выборах к данному часу — в материале Life.ru.