Республиканцы лишают демократов контроля над Сенатом США
Fox News: Республиканцы получат контроль над Сенатом США по итогам выборов
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Республиканская партия получит не менее 51 места в Сенате Конгресса США по итогам выборов президента и получат контроль над верхней палатой. Такой прогноз представил телеканал Fox News.
В текущем созыве из 100 мест в Сенате республиканцы контролируют 49, а Демократическая партия совместно с поддерживающими их независимыми кандидатами — 51. По прогнозу телеканала, в результате выборов равновесие сместится в сторону партии Дональда Трампа. Там считаю, что общее число мест республиканцев в верхней палате увеличится как минимум на два.
Напомним, выборы президента США стартовали 5 ноября. Камала Харрис представляет Демократическую партию, а её соперником является Дональд Трамп от республиканцев. Некоторые избирательные участки уже закрылись, и в настоящее время идет подсчёт голосов. Предварительные результаты будут опубликованы сегодня, 6 ноября. Что известно о выборах к данному часу — в материале Life.ru.