Республиканцы лишают демократов контроля над Сенатом США

Республиканская партия получит не менее 51 места в Сенате Конгресса США по итогам выборов президента и получат контроль над верхней палатой. Такой прогноз представил телеканал Fox News.

В текущем созыве из 100 мест в Сенате республиканцы контролируют 49, а Демократическая партия совместно с поддерживающими их независимыми кандидатами — 51. По прогнозу телеканала, в результате выборов равновесие сместится в сторону партии Дональда Трампа. Там считаю, что общее число мест республиканцев в верхней палате увеличится как минимум на два.