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6 ноября, 05:24

Республиканцы лишают демократов контроля над Сенатом США

Fox News: Республиканцы получат контроль над Сенатом США по итогам выборов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Республиканская партия получит не менее 51 места в Сенате Конгресса США по итогам выборов президента и получат контроль над верхней палатой. Такой прогноз представил телеканал Fox News.

В текущем созыве из 100 мест в Сенате республиканцы контролируют 49, а Демократическая партия совместно с поддерживающими их независимыми кандидатами — 51. По прогнозу телеканала, в результате выборов равновесие сместится в сторону партии Дональда Трампа. Там считаю, что общее число мест республиканцев в верхней палате увеличится как минимум на два.

Трамп получает уже 230 голосов выборщиков, до победы необходимо ещё 40
Трамп получает уже 230 голосов выборщиков, до победы необходимо ещё 40

Напомним, выборы президента США стартовали 5 ноября. Камала Харрис представляет Демократическую партию, а её соперником является Дональд Трамп от республиканцев. Некоторые избирательные участки уже закрылись, и в настоящее время идет подсчёт голосов. Предварительные результаты будут опубликованы сегодня, 6 ноября. Что известно о выборах к данному часу — в материале Life.ru.

Андрей Бражников
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