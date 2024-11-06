Спикер Палаты представителей назвал Трампа избранным президентом США
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Дональд Трамп стал избранным гпрезидентом страны. Он добавил, что республиканцы в Конгрессе США готовы работать с ним над реализацией программы «Америка превыше всего».
«Дональд Трамп стал теперь нашим избранным президентом, которого американский народ выбрал в такие времена, как нынешние», — написал Джонсон на своей странице в соцсети X.
Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Но экзитполы, а также прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис. Ранее букмекеры также предсказывали триумф Дональда Трампа, поскольку республиканец обладал большими шансами на победу в семи колеблющихся штатах, которые в США традиционно решают исход всего голосования.
Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz