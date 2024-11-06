Спикер Палаты представителей назвал Трампа избранным президентом США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Дональд Трамп стал избранным гпрезидентом страны. Он добавил, что республиканцы в Конгрессе США готовы работать с ним над реализацией программы «Америка превыше всего».

«Дональд Трамп стал теперь нашим избранным президентом, которого американский народ выбрал в такие времена, как нынешние», — написал Джонсон на своей странице в соцсети X.