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6 ноября, 07:29

Спикер Палаты представителей назвал Трампа избранным президентом США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Дональд Трамп стал избранным гпрезидентом страны. Он добавил, что республиканцы в Конгрессе США готовы работать с ним над реализацией программы «Америка превыше всего».

«Дональд Трамп стал теперь нашим избранным президентом, которого американский народ выбрал в такие времена, как нынешние», — написал Джонсон на своей странице в соцсети X.

Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Но экзитполы, а также прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис. Ранее букмекеры также предсказывали триумф Дональда Трампа, поскольку республиканец обладал большими шансами на победу в семи колеблющихся штатах, которые в США традиционно решают исход всего голосования.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Александра Вишнякова
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