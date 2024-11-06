Российский хоккеист залил кровью лёд после страшного удара в лицо на матче НХЛ

Российский хоккеист «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов получил удар шайбой в лицо, после чего упал и был вынужден на 12 минут покинуть лёд. По словам главного тренера команды Джона Хайнса, травма оказалась тяжёлой, поэтому россиянину после матча наложили швы. Об инциденте сообщает AP News.

Всё произошло во втором периоде во время игры с «Лос-Анджелес Кингз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В момент вбрасывания у ворот «Лос-Анджелеса» шайба неудачно отлетела и попала в Капризова. Изо рта у спортсмена хлынула кровь и он был вынужден уйти в раздевалку.

Капризов вернулся только в третьем периоде, пропустив 12 минут игры во втором периоде. Встреча завершилась победой «Лос-Анджелеса» со счётом 5:1. Россиянин на этом матче не показал себя результативным игроком.