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6 ноября, 07:41

Роберт Кеннеди-младший поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Роберт Кеннеди — младший, который выступал в качестве независимого кандидата на выборах президента США, поздравил Дональда Трампа с победой.

«Поздравляю Трампа с исторической победой», — написал он на своей странице в соцсети X.

Роберт Кеннеди — младший рассказал, почему поддерживает кампанию Трампа
Роберт Кеннеди — младший рассказал, почему поддерживает кампанию Трампа

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Главная борьба за Овальный кабинет разгорелась между вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, и бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Трамп уже объявил о своей победе, выступая перед своими сторонниками во Флориде.

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ТАСС / АР

Марина Фещенко
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