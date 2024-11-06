Роберт Кеннеди-младший поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Роберт Кеннеди — младший, который выступал в качестве независимого кандидата на выборах президента США, поздравил Дональда Трампа с победой.
«Поздравляю Трампа с исторической победой», — написал он на своей странице в соцсети X.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Главная борьба за Овальный кабинет разгорелась между вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, и бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Трамп уже объявил о своей победе, выступая перед своими сторонниками во Флориде.
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ТАСС / АР