Трамп поздравил Вэнса с избранием на пост вице-президента США
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс. Фото © AP/TASS
Кандидат в президенты США Дональд Трамп, уже объявивший о своей победе на выборах, поздравил своего соратника по президентской гонке Джей-Ди Вэнса с успешным получением поста вице-президента.
«Я хочу первым поздравить нашего избранного вице-президента Джей-Ди Вэнса. Он действительно решительный человек, не правда ли?» – заявил Трамп, обращаясь к своим сторонникам в своей резиденции во Флориде.
Говоря о Вэнсе, Трамп упомянул, что тот «посетил вражеский лагерь» для общения с некоторыми СМИ, и справился на отлично.
Американские СМИ предсказывают Трампу победу на выборах президента США. Это будет второй случай в истории страны, когда кто-то займет пост президента два срока подряд, но не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. Таким образом, 45-й президент Трамп станет и 47-м президентом страны.