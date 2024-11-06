Трамп поздравил Вэнса с избранием на пост вице-президента США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, уже объявивший о своей победе на выборах, поздравил своего соратника по президентской гонке Джей-Ди Вэнса с успешным получением поста вице-президента.

«Я хочу первым поздравить нашего избранного вице-президента Джей-Ди Вэнса. Он действительно решительный человек, не правда ли?» – заявил Трамп, обращаясь к своим сторонникам в своей резиденции во Флориде.

Говоря о Вэнсе, Трамп упомянул, что тот «посетил вражеский лагерь» для общения с некоторыми СМИ, и справился на отлично.