Вучич поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Президент Сербии Александр Вучич поздравил Дональда Трампа с его победой на выборах президента США. Соответствующий пост он опубликовал у себя в соцсетях, прикрепив фотографию с Трампом.

«Поздравляю Дональда Трампа с успешным исходом выборов. Мы вместе сталкиваемся с серьёзными вызовами, которые стоят перед нами», – написал Вучич.

Он добавил, что Сербия настроена на сотрудничество с США «во имя стабильности, процветания и мира».