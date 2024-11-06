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6 ноября, 08:39

Вучич поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Президент Сербии Александр Вучич и Дональд Трамп. Фото © AP Photo/Evan Vucci

Президент Сербии Александр Вучич и Дональд Трамп. Фото © AP Photo/Evan Vucci

Президент Сербии Александр Вучич поздравил Дональда Трампа с его победой на выборах президента США. Соответствующий пост он опубликовал у себя в соцсетях, прикрепив фотографию с Трампом.

«Поздравляю Дональда Трампа с успешным исходом выборов. Мы вместе сталкиваемся с серьёзными вызовами, которые стоят перед нами», – написал Вучич.

Он добавил, что Сербия настроена на сотрудничество с США «во имя стабильности, процветания и мира».

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Американские СМИ предсказывают Трампу победу на выборах президента США. Это будет второй случай в истории страны, когда кто-то займет пост президента два срока подряд, но не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. Таким образом, 45-й президент Трамп станет и 47-м президентом страны.

Марина Фещенко
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