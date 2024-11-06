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6 ноября, 11:17

Матвиенко подшутила над невезучим замминистра Зеленским в Совфеде: «‎Нигде не называйте!»

Матвиенко на заседании обратилась к замминистра здравоохранения Зеленскому

Валентина Матвиенко, проводившая заседание верхней палаты парламента, поприветствовала первого замминистра здравоохранения РФ, имя которому — Владимир Зеленский. Спикер Совфеда в шутливой форме порекомендовала ему громко не называть свою фамилию. Трансляция проводилась на телеканале «Вместе-РФ».

Матвиенко обращается к Зеленскому. Видео © VK / Вместе-РФ

«С фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», — сказала с улыбкой Матвиенко Зеленскому.

Чиновник на такое замечание отреагировал виновато разведя руки в стороны.

Вероятно, фамилия Зеленский в скором времени станет называться тише во всём мире, а сам украинский политик, некогда восхваляемый всеми западными СМИ, начнёт свой путь в противоположном направлении, в сторону забвения и общественного порицания. Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве воцарились уныние и паника, когда стало известно о победе Дональда Трампа на выборах в США. Связано это с тем, что республиканец планирует положить конец конфликту РФ и Украины, в чём лидер киевского режима, разумеется, не заинтересован.

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Матвиенко: В российских магазинах скудный выбор рыбы по слишком высокой цене
Обложка ©

ТАСС / Терещенко Михаил

Владимир Озеров
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