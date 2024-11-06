Вероятно, фамилия Зеленский в скором времени станет называться тише во всём мире, а сам украинский политик, некогда восхваляемый всеми западными СМИ, начнёт свой путь в противоположном направлении, в сторону забвения и общественного порицания. Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве воцарились уныние и паника, когда стало известно о победе Дональда Трампа на выборах в США. Связано это с тем, что республиканец планирует положить конец конфликту РФ и Украины, в чём лидер киевского режима, разумеется, не заинтересован.