Матвиенко подшутила над невезучим замминистра Зеленским в Совфеде: «Нигде не называйте!»
Матвиенко на заседании обратилась к замминистра здравоохранения Зеленскому
Валентина Матвиенко, проводившая заседание верхней палаты парламента, поприветствовала первого замминистра здравоохранения РФ, имя которому — Владимир Зеленский. Спикер Совфеда в шутливой форме порекомендовала ему громко не называть свою фамилию. Трансляция проводилась на телеканале «Вместе-РФ».
Матвиенко обращается к Зеленскому. Видео © VK / Вместе-РФ
«С фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», — сказала с улыбкой Матвиенко Зеленскому.
Чиновник на такое замечание отреагировал виновато разведя руки в стороны.
Вероятно, фамилия Зеленский в скором времени станет называться тише во всём мире, а сам украинский политик, некогда восхваляемый всеми западными СМИ, начнёт свой путь в противоположном направлении, в сторону забвения и общественного порицания. Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве воцарились уныние и паника, когда стало известно о победе Дональда Трампа на выборах в США. Связано это с тем, что республиканец планирует положить конец конфликту РФ и Украины, в чём лидер киевского режима, разумеется, не заинтересован.
ТАСС / Терещенко Михаил