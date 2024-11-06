Захарова рассказала о жутком влиянии президентских выборов на жителей США

Американское общество из-за выборов президента США раскололось на две части, и теперь люди не понимают, как сосуществовать друг с другом. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RT .

Такой накал противостояний оборачивается уличными погромами, желанием бить друг друга и даже убивать. В частности, недавно в Мичигане сотрудники ФБР арестовали мужчину, который угрожал устроить массовую стрельбу, если победит Дональд Трамп. О росте насилия после выборов в США писали и в издании The Economist. Также похожим мнением поделился российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут. Он уверен, что Соединённым Штатам не удастся избежать протестов при любом раскладе выборов, и даже не исключил, что американцы могут пойти по украинскому пути и устроить в стране майдан. Тем временем известно, что Трамп уже объявил свою победу.