Проклятый фильм «Мастер и Маргарита» режиссёра-заукраинца выйдет в мировой прокат
Variety: Прокатчикам в США предложат показать «Мастера и Маргариту» Локшина
«Мастер и Маргарита». Обложка © «Мастер и Маргарита», режиссёр Михаил Локшин, сценарист Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru
Американский зритель вскоре может увидеть фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина, который продвигает русофобские взгляды и осуждает СВО. Прокатчикам планируют предложить показать картину в США. Об этом сообщает Variety.
«Мастер и Маргарита» примет участие в кинофестивале American Film Market (Американский кинорынок). Студия Luminosity Pictures займётся поиском иностранного прокатчика для показов новой экранизации романа Михаила Булгакова в США и Европе.
Фильм «Мастер и Маргарита» выпустили в российский прокат в январе 2024 года, а его сборы составили около двух миллиардов рублей при бюджете в один млрд. Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и их немецкий коллега Август Диль, известный по роли в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Выход картины в России затмил скандал из-за режиссёра Михаила Локшина, который назвал спецоперацию «вторжением» и призвал русских каяться. Он также хвастался донатами на нужды ВСУ и поддержал фейк про резню в Буче. Позже Локшин попытался стереть свои посты, но они остались во всемирной сети.